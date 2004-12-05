Ю.Тимошенко намерена работать в правительстве при Президенте В.Ющенко

Сопредседатель коалиции `Сила народа` Юлия Тимошенко уверена, что будет работать в правительстве Украины при Президенте Викторе Ющенко, сообщает НВ2004. Об этом она заявила в воскресенье, отвечая на вопросы иностранных журналистов в Киеве.



`Я все равно буду работать в правительстве при Президенте В.Ющенко`, - сказала она.



На вопрос о возможности занять должность Премьер-министра после избрания В.Ющенко Президентом Украины Ю.Тимошенко ответила: `Это было бы хорошо. Если не получится, то не важно, какую должность я займу. Я все равно буду работать в правительстве при Президенте В.Ющенко`.





Новий вибір 2004