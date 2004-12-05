Граждане восточных областей снова жалуются на принудительные митинги в поддержку В. Януковича
17:14, 05 декабря 2004Последние события
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Отдельные граждане, проживающие на востоке страны, снова жалуются на то, что их под давлением и за деньги вывозят в Киев на митинги в поддержку Виктора Януковича, сообщает `5-ый канал`.
Сергей Буров, шахтер, г. Павлоград:
- На предыдущей неделе всех шахтеров не только Павлограда, но и других городов привозили в Киев, выдав деньги, водку... И сейчас наглым образом вывозят на площади и выступают от нашего имени, будто мы все за Януковича. Это не так - мы будем голосовать по совести.
5-ый канал
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