Борис Тарасюк заявляет, что Кучма продолжает свою `последовательную` политику, игнорируя при этом волю народа

Приветствуя решение Верховного Суда, руководитель парламентского комиета по вопросам евроинтеграции Борис Тарасюк одновременно прокомментировал мнение Президента России Владимира Путина о переголосовании. \`Время изменилось и российским политикам уже нужно смириться с тем, чт Украина, которая пережила много драматических событий, уже никогда не позволит другой стране властвовать над ней. Украинский народ -- свободный`, -- сказал он. Он прокомментировал также мнение В. Путина относительно того, что последний не поддерживает переголосование: \`Нас это не удивило, равно как и то, что с этим мнением солидарен Кучма. В данный момент наша страна находится в критическом состоянии, к которому его привели действия правительства Януковича. Путин должен пересмотреть свое отношение к событиям в Украине, ему нужно понять, что украинцы – самостоятельный народ, а не \`совки\`, - акцентировал парламентарий.

По мнению господина Тарасюка, понятно, что решение Верховного Суда создало праздничное настроение для граждан Украины, но для окончательной победы оппозиции нужно `решение Верховной Рады, которое будет предусматривать внесение изменений в ряд законов... в Закон `О выборах Президента Украины`, которые будут содействовать более честной процедуре избрания Президента Украины\`.

Б. Тарасюк высказал также свою обеспокоенность позицией Л. Кучмы и В. Януковича, которые `не прислушиваются ни к воле народа, ни к парламенту. Таким образом, они усугубляют политический кризис в Украине и вынуждают людей к более радикальным действиям`. Также народный депутат высказал обеспокоенность по поводу пренебрежением решениями международных экспертов -- по его мнению, Леонид Кучма не прислушивается к мнению Верховного уполномоченного ЕС по внешней политике и безопасности Х. Соланы, Президента Польши А. Квасневского, Президента Литвы В. Адамкуса. Кучма продолжает свою `последовательную` политику, пытается удерживать власть, игнорируя при этом волю народа, заявляет Тарасюк.

Борис Тарасюк подчеркивает также, что переголосование 26 декабря подтвердит еще раз избранного народом Президента.



Пресс-служба \`Нашей Украины\`

