Тимошенко заявляет, что оптимальной фигурой на пост Главы временного правительства будет Литвин, остающийся также спикером
Народный депутат Юлия Тимошенко считает, что оптимальной фигурой на посту главы временного Кабинета Министров будет Владимир Литвни, остающийся, в то же время, на посту председателя Верховной Рады Украины.
Такое мнение Ю.Тимошенко высказала в интервью газете `Киевский телеграф` (№49), добавив, что такой вариант ни у кого не вызовет сомнений и не приведет к противостоянию, поскольку если сегодня выбирать премьера, который будет не временно, а постоянно руководить новым Кабмином, то дело может дойти и до рукоприкладства.
Поэтому, как считает Ю.Тимошенко, сейчас лучший выход, способствующий консолидации нового парламентского большинства, — назначить временного и. о. премьер-министра, который при новом Президенте с этой должности уйдет. `Просто останется руководителем парламента. Такой человек — Владимир Литвин`, - сказала она.
По мнению Ю.Тимошенко, украинский спикер чисто психологически готов взять на себя эти функции, поскольку понимает: ситуация заходит в тупик, и выводить из него страну надо специальными методами.
Кроме того, отвечая на вопрос о возможном проведении досрочных парламентских выборов в связи с тем, что народ ждет от ВР решительных действий, Ю.Тимошенко подчеркнула, что в стенах парламента вопрос о его роспуске не звучит. `И даже не поднимается, поскольку только Верховная Рада в нынешних условиях способна создать новое правительство и новое большинство, которое будет резко отличаться от старого`, уверена она.
При этом Ю.Тимошенко напомнила, что парламент принял достаточно серьезное решение, суть которого сводится к формированию коалиционного правительства народного доверия. `Не временного, не ситуативного, а нормального и стабильного`, добавила она.
По словам Ю.Тимошенко, предполагается, что В.Литвин будет координатором создания нового большинства в Верховной Раде на базе оппозиции. `И как следствие — можно определить человека, который будет временно исполнять обязанности премьера коалиционного кабинета народного доверия. Именно этот лидер, консолидируя парламентское большинство и становясь временным премьер-министром, ускорит отставку В.Януковича и его кабинета`, считает Ю.Тимошенко.
УНИАН