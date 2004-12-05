Депутат Луценко призывает сторонников Ющенко собраться в воскресенье вечером на Майдане Незалежности в Киеве

17:24, 05 декабря 2004
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Депутат Луценко призывает сторонников Ющенко собраться в воскресенье вечером на Майдане Незалежности в Киеве, сообщает Украинский выбор. Об этом он сказал, выступая перед сторонниками Ющенко на Майдане Незалежности.
Он сообщил участникам митинга о том, что в данный момент В. Ющенко и его политические партнеры в Верховной Раде достигнут договоренности практически по всем вопросам работы парламента в ближайшее время.

Украинский выбор

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