Депутат Луценко призывает сторонников Ющенко собраться в воскресенье вечером на Майдане Незалежности в Киеве, сообщает Украинский выбор. Об этом он сказал, выступая перед сторонниками Ющенко на Майдане Незалежности.

Он сообщил участникам митинга о том, что в данный момент В. Ющенко и его политические партнеры в Верховной Раде достигнут договоренности практически по всем вопросам работы парламента в ближайшее время.



Украинский выбор



