Участники митинга в Харькове осудили проявления сепаратизма в Украине

Участники митинга на площади Свободы в Харькове осудили сепаратизм в Украине.



Как передает корреспондент УНИАН, в акции принимают участие около двух тысяч человек. Почти каждый оратор коснулся темы сепаратизма и осудил настроения и намерения делегатов `Съезда рад`, который состоялся в Харькове.



На митинге выступают представители политических партий, общественных организаций и Церкви. В частности, свое слово произнес управляющий Харьковско-Полтавской епархией Украинской автокефальной православной церкви архиепископ Игорь ИСИЧЕНКО.



Участники митинга скандируют `Ющенко!`, `Сепаратизму – нет!`, и требуют привлечь к криминальной ответственности руководителя Харьковской области Евгения КУШНАРЁВА за `его измену` и осуждают правоохранительные органы, прокуратуру `за бездеятельность`.



Как сообщал УНИАН, вчера на съезде в Харькове в выступлениях ораторов не прозвучало осуждения радикальных выводов съезда у Северодонецке (который прошел на прошлой неделе), атмосфера в зале была наполнена настроениями радикализма и конфронтации. `Я твердо убежден, что на то время такая реакция в Северодонецке была абсолютно адекватной и единственно верной`, - заявил Е.КУШНАРЁВ. `А крысы... Крысы были всегда. Сейчас они бегут. Думают, что на праздник жизни. Но пройдет немного времени, и они начнут покрываться оранжевыми пятнами. И начнут жрать друг друга. Пока сами себя не уничтожат`, - такими словами харьковский губернатор закончил свое выступление на съезде.



В частности, председатель Донецкого областного совета Борис КОЛЕСНИКОВ призывал перейти к федеральному укладу Украины. Председатель Биловодского районного совета Луганской области Михаил СОКИРКО заявил о том, что необходимо сорвать выборы на востоке Украины, если Виктор ЮЩЕНКО не снимет своей кандидатуры на повторном голосовании.



Ораторы осудили `Нашу Украину` за `попытку захвата власти`. По словам председателя Луганского областного совета Виктора ТИХОНОВА, `оппозиция продолжает деструктивные действия, и к этому процессу подключена и Верховная Рада`. `Оппозиция все больше наглеет`, - заявил он, добавив, что она переходит к силовым методам захвата власти. По словам народного депутата от КПУ Сергея ГМИРИ, `оранжевый фашистский переворот в Киеве завершен`, `оранжевые сделали все, чтобы расколоть страну`, и `сегодня фашизм стучит в окно`.



УНИАН