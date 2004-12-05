Завтра в 13-00 общественные организации будут пикетировать Генпрокуратуру с требованием привлечь к ответственности должностных лиц -- сепаратистов

6 декабря в 13.00 состоится совместный митинг представителей ВМО `Молодь - надія України`, УРП `Собор`, ОК `Пора`, ОК `Помаранчева хвиля`, ВО `Народна опозиція` возле Генеральной прокуратуры Украины (ул. Резницкая, 13\5). Об этом УНИАН сообщили в ВМО `Молодь – надія України`.



Как сообщает председатель Всеукраинского молодежного объединения `Молодь - надія України` Вадим ГЛАДЧУК, участники акции протеста будут требовать: `создания следственной группы и возбуждения уголовного дела по фактам свидетельств очевидцев и публикациям в масс-медиа о незаконном пребывании на территории Украины российских спецподразделений `Витязь` и `Вымпел`, арестовать агентов Санкт-петербургского управления ФСБ: О.АНЕНКОВУ, Е.ВЕСЕЛОВА, О.КУЗНЕЦОВА, В.ШУРИГИНА, М.БОНДАРИКА, В.ПОКЛОНСЬКУ;



привлечь к криминальной ответственности, как того требуют статьи 110, 111 Криминального кодекса Украины сепаратистов Александра БАЗИЛЮКА, Евгения КУШНАРЕВА, Руслана БОДЕЛАНА, Александра ЕФРЕМОВА, Анатолия БЛИЗНЮКА, Раису БАГАТИРЕВУ;



привлечь к криминальной ответственности за фальсификацию выборов Президента Украины главу Центральной избирательной комиссии Сергея КИВАЛОВА`.



28 ноября 2004 года в г. Северодонецке прошел так называемый форум депутатов местных советов. На этом форуме раздавались призывы председателей Харьковской, Луганской и Донецкой областей с требованием создания автономной республики в разрез основного закона нашего государства - Конституции Украины. Инициаторы этого антиконституционного собрания призывали расколоть Украину и посягали на территориальную целостность нашего государства, что противоречит статье 132 Конституции Украины, отметили в ВМО `Молодь – надія України`.



УНИАН