В Днепропетровске участники митинга требовали от Кучмы утвердить новый состав ЦИК и отправить Правительство Януковича в отставку

Более 3 тысяч участников митинга, который состоялся сегодня в центре Днепропетровска, требовали от Президента Украины Леонида КУЧМЫ немедленно подписать постановления относительно роспуска Центральной избирательной комиссии и отставки правительства Виктора ЯНУКОВИЧА.



Как передает корреспондент УНИАН, в резолюции, принятой митингующими, отмечается, что в случае невыполнения этих требований они рекомендуют Комитету национального спасения применить к Л.КУЧМЕ адекватным меры, чтобы заставить его выполнить волю народа.



Участники митинга, организованного Днепропетровским областным отделением Комитета спасения, предостерегли руководителей органов исполнительной власти, правоохранительных органов от попыток применить силовые меры против мирных акций протеста и призвали их в ближайшее время определиться - либо они с народом, либо „с кучкой обанкротившейся власти, где властвуют сепаратистские настроения`.



Участники митинга держали оранжевые флаги и лозунги: „Молодежь Днепропетровщины – за Ющенко`, „Яцубу – в отставку!`.



На митинге выступили народные депутаты Украины Михаил ПОЛЯНЧИЧ, Сергей БИЧКОВ, представители бизнесовых структур Днепропетровска.



Депутат Днепропетровского городского совета Загид КРАСНОВ в своем выступлении отметил, что местные бизнесмены поддерживают, в том числе и материально, акции протеста против фальсификации выборов не только в родном городе, но и в Киеве. В частности, они послали палаточному городку на Крещатике 2 тысячи пуховиков и 5 тысяч экземпляров другой одежды.



УНИАН