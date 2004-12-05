Квасневский подчеркивает, что зарубежные политики не должны вмешиваться в избирательную кампанию в Украине

Президент Польши Александр Квасневский подчеркивает, что зарубежные политики не должны быть заангажироваными в избирательной кампании в Украине перед повтором второго тура президентских выборов, передает УНИАН.



По мнению А.Квасневского, никто не должен втягиваться в избирательную кампанию в Украине - `ни депутаты Европарламента, ни депутаты польского или российского парламентов`.



`Мы должны сделать все, чтобы не появилось ощущение, что идет международная битва за Украину`, - объяснил Президент Польши. По его словам, главная цель - свободные и достойные выборы в Украине.



Как считает А.Квасневский, Украина, исходя из своего географического положения, интересов, языка и культуры, не может проводить другой политики, чем `политика равновесия между Западом и Россией`.



`Я знаю, что Виктор Ющенко готов к проведению такой политики`, - заявил Президент Польши в интервью.



В то же время, как сообщил в эфире польской радиостанции Radio Zet помощник А.Квасневского Дариуш Шимчиха, польский президент выступит в роли посредника во время третьего раунда международных переговоров относительно урегулирования политического кризиса.



УНИАН