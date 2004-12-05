Экс-президент Чехии завязал оранжевую ленту в знак поддержки движения гражданского сопротивления

Экс-президент Чехии В. Гавел завязал оранжевую ленту в знак солидарности с участниками движения гражданского неповиновения в Украине.

Вацлав Гавел, переживший собственную бархатную революцию, пожелал `оранжевой` оппозиции настойчивости.

`Оставаться сдержанными, сильными, и прежде всего - настойчивыми. Так как все не заканчивается на достижении конкретной цели. Далее необходима экономическая сила, так как эта задача продолжительна во времени и вообще не имеет конца. Именно поэтому я желаю настойчивости. Каждый, кто поддастся влиянию мгновенности, может легко испытать крах иллюзий и разочарования`, - подчеркнул В. Гавел.



Новый выбор - 2004