Экс-президент Чехии завязал оранжевую ленту в знак поддержки движения гражданского сопротивления
18:07, 05 декабря 2004Последние события
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Экс-президент Чехии В. Гавел завязал оранжевую ленту в знак солидарности с участниками движения гражданского неповиновения в Украине.
Вацлав Гавел, переживший собственную бархатную революцию, пожелал `оранжевой` оппозиции настойчивости.
`Оставаться сдержанными, сильными, и прежде всего - настойчивыми. Так как все не заканчивается на достижении конкретной цели. Далее необходима экономическая сила, так как эта задача продолжительна во времени и вообще не имеет конца. Именно поэтому я желаю настойчивости. Каждый, кто поддастся влиянию мгновенности, может легко испытать крах иллюзий и разочарования`, - подчеркнул В. Гавел.
Новый выбор - 2004
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