В Киеве собирают подписи за проведение дебатов между женами кандидатов - Екатериной Ющенко и Людмилой Янукович
18:09, 05 декабря 2004Последние события
0
В Киеве собирают подписи за проведение дебатов на центральных телевизионных каналах между женами кандидатов в Президенты Украины - Екатериной Ющенко-Чумаченко и Людмилой Янукович.
Как передает корреспондент УНИАН, в частности, группа людей собирает такие подписи на улице Крещатик рядом с палаточным городком.
Большое количество людей охотно подписываются под такими требованиями собирателей подписей.
Также на Крещатике происходит запись в наблюдатели во время переголосования на выборах Президента Украины, а также для выдачи удостоверений участника `оранжевой революции`.
УНИАН
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter