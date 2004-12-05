В Киеве собирают подписи за проведение дебатов между женами кандидатов - Екатериной Ющенко и Людмилой Янукович

В Киеве собирают подписи за проведение дебатов на центральных телевизионных каналах между женами кандидатов в Президенты Украины - Екатериной Ющенко-Чумаченко и Людмилой Янукович.



Как передает корреспондент УНИАН, в частности, группа людей собирает такие подписи на улице Крещатик рядом с палаточным городком.



Большое количество людей охотно подписываются под такими требованиями собирателей подписей.



Также на Крещатике происходит запись в наблюдатели во время переголосования на выборах Президента Украины, а также для выдачи удостоверений участника `оранжевой революции`.



УНИАН



