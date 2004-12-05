В Киеве собирают подписи за проведение дебатов между женами кандидатов - Екатериной Ющенко и Людмилой Янукович

18:09, 05 декабря 2004
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В Киеве собирают подписи за проведение дебатов на центральных телевизионных каналах между женами кандидатов в Президенты Украины - Екатериной Ющенко-Чумаченко и Людмилой Янукович.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, группа людей собирает такие подписи на улице Крещатик рядом с палаточным городком.

Большое количество людей охотно подписываются под такими требованиями собирателей подписей.

Также на Крещатике происходит запись в наблюдатели во время переголосования на выборах Президента Украины, а также для выдачи удостоверений участника `оранжевой революции`.

УНИАН

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