Утром 5 декабря вход на 5-ый канала оказался заблокированным

Те работники `5 канала`, которые в воскресное утро пришли на работу, могли наблюдать необычную картину -- прямо под зданием шла святая литургия, сообщает 5 канал.

Необыкновенная и неожиданная служба была иннициирована студентами и преподавателями Украинского католического университета из Львова. Таким образом они хотели поддержать коллектив `5 канала` духовно - и просто теплым человеческим словом.

Отец Борис Гудзяк, ректор Украинского католического университета:

- Сегодня медиа, телевидение -- это средство, которое обращается к людям. Мы надеемся, что журналисты смогут удержаться на уровне этого высокого призвания. Мы благодарны Вам за Ваш труд, мы молимся с Вами. И если Вы не можете быть в церкви, то церковь простирает руку к Вам!

Католический университет присоединился к акции протеста с первых дней. Вслед за студентами, в Киев приехали и большинство преподавателей и духовенство университета, и вместе они активно подключились к организационной работе в штабе и просветительской -- на улицах. Служба под стенами `5-ого канала` -- это тоже часть их работы и учебы.

Отец Владимир, духовник Украинского католического университета:

- Это не просто пребывание в отпуске. Ректорат даже назвал это выездным семестром, чтобы это был не отдых, а опыт, который приобретают студенты здесь, ибо самый хороший опыт может быть здесь, когда вся Украина вместе.

Со своей стороны, `5 канал` пригласил студентов и священников посетить редакцию и познакомиться с жизнью телекомпании.



5-ый канал