Ющенко и Мороз разрабатывают план действий для координации действий фракций в парламенте
19:10, 05 декабря 2004Последние события
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Кандидат в Президенты Виктор Ющенко и лидер Соцпартии Александр Мороз договариваются о совместных действиях, сообщает УНИАН.
Об этом сообщили на Майдане Незалежности в Киеве народные депутаты Мыкола Томенко и Юрий Луценко.
По их словам, совещание между Ющенко и Морозом до сих пор продолжается. Будет разработан план общих действий, который будет координировать действия фракций в парламенте.
Этот план действий будет оглашен сегодня вечером.
УНИАН
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