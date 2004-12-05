Ющенко и Мороз разрабатывают план действий для координации действий фракций в парламенте

Кандидат в Президенты Виктор Ющенко и лидер Соцпартии Александр Мороз договариваются о совместных действиях, сообщает УНИАН.

Об этом сообщили на Майдане Незалежности в Киеве народные депутаты Мыкола Томенко и Юрий Луценко.

По их словам, совещание между Ющенко и Морозом до сих пор продолжается. Будет разработан план общих действий, который будет координировать действия фракций в парламенте.

Этот план действий будет оглашен сегодня вечером.



УНИАН