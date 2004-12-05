В Парламенте уже собраны 155 подписей за проведение 7 декабря внеочередного заседания Верховной Рады -- депутат Кендзьор

Народный депутат фракции `Наша Украина` Ярослав Кендзьор не исключает возможности проведения внеочередного заседания ВРУ уже во вторник, 7 декабря, сообщает УНИАН.

`Уже собраны 155 подписей, и это заседание может состояться уже во вторник`, -- сказал он сегодня на митинге во Львове.

Кроме того, Я.Кендзьор высказал уверенность в том, что на этом заседании в парламенте будет 226 голосов для внесения изменений в Закон Украины `О выборах Президента`.

Однако, по его словам, он не сомневается в том, что Л. Кучма не подпишет этот Закон. `Президент засел в Конче-Заспе, в этих элегантных дебрях, но и там на него уже охотятся пикетирующие, словно на дикого зверя`, - сказал Я.Кендзьор.

Кроме того, на митинге во Львове более 3 тыс. лиц требуют отставки Правительства Виктора Януковича, генпрокурора Геннадия Васильева и ЦИК в полном составе.

Также участники митинга требуют увольнения глав Донецкой, Луганской и Харьковской обладминистраций и привлечения их к уголовной ответственности за проявления сепаратизма.



УНИАН