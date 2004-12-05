Виталий Кличко: бой в Лас-Вегасе должен поддержать всех украинцев
19:32, 05 декабря 2004Последние события
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Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко высказал уверенность в том, что в Украине победят демократические силы.
Виталий Кличко, который получил титул чемпиона в апреле, сказал, что стремится своими спортивными достижениями поддержать народ Украины. Боксер, который в США готовится защищать свой титул в поединке с Данни Уильямсом 11 декабря, сказал, что в начале массовых акций протеста в Киеве против фальсификаций во втором туре выборов хотел присоединиться к брату Владимиру и приехать на родину. Виталий Кличко добавил, что передумал, потому что понимает значение его победы в Лас-Вегасе для всех украинцев.
BBC-Україна
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