Виталий Кличко: бой в Лас-Вегасе должен поддержать всех украинцев

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Виталий Кличко высказал уверенность в том, что в Украине победят демократические силы.

Виталий Кличко, который получил титул чемпиона в апреле, сказал, что стремится своими спортивными достижениями поддержать народ Украины. Боксер, который в США готовится защищать свой титул в поединке с Данни Уильямсом 11 декабря, сказал, что в начале массовых акций протеста в Киеве против фальсификаций во втором туре выборов хотел присоединиться к брату Владимиру и приехать на родину. Виталий Кличко добавил, что передумал, потому что понимает значение его победы в Лас-Вегасе для всех украинцев.



BBC-Україна