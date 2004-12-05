Во Львове около трех тысяч человек приняли участие в Народном Вече `За честные и демократические выборы`

Сегодня во Львове на площади возле оперы около 3 тысяч горожан приняли участие в народном вече под лозунгом: `За честные и демократические выборы`.



Как передает корреспондент УНИАН, председатель Комитета национального спасения Львовщины, народный депутат Украины Петр Олийнык в своем выступлении заявил, что `мы сегодня стали примером для государств, где властвует авторитарный режим, и сегодня уже из России едут к нам учиться демократии, учиться быть нацией`.



Как отметил П. Олийнык, `наша победа была закреплена Верховным Судом Украины и решением ЦВК об объявлении 26 декабря повторного второго тура`.



По его словам, оппозиция сейчас должна `хорошо поработать`. В частности, отправить людей в восточные области Украины и провести там широкомасштабную агитацию, как это делают депутаты Львовского городского совета, находясь на заседаниях Днепропетровского городского совета. Также нужно будет направить тысячи наблюдателей на избирательные участки, сказал он.



Также П.Олийнык обратился `к рядовым коммунистам` с призывом присоединиться к народу, `поскольку лидер КПУ Петр Симоненко предал ваши интересы`. `В нас сегодня не должно быть политических разногласий. Все то, что нас сегодня объединяет, - это порядок в государстве, зажиточность и благосостояние граждан Украины. Вместе - мы сила`, - отметил он.



УНИАН