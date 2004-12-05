ЕС готов помочь Украине в проведении переголосования выборов

Ян Петер Балкененде, премьер-министр Нидерландов, которые сейчас председательствуют в Евросоюзе, предложил 4 декабря Президенту Украины Леониду Кучме поддержку со стороны ЕС в проведении переголосования второго тура президентских выборов 26 декабря.



По словам спикера главы нидерландского правительства, Европейский Союз готов направить в Украину наблюдателей за выборами и оказать техническую помощь.



По некоторой информации, ЕС может направить в Украину на переголосование 26 декабря рекордное количество наблюдателей - до 800 человек. Направить как можно больше наблюдателей в Украину готова также Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).



УНИАН