ЕС готов помочь Украине в проведении переголосования выборов
20:49, 05 декабря 2004Последние события
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Ян Петер Балкененде, премьер-министр Нидерландов, которые сейчас председательствуют в Евросоюзе, предложил 4 декабря Президенту Украины Леониду Кучме поддержку со стороны ЕС в проведении переголосования второго тура президентских выборов 26 декабря.
По словам спикера главы нидерландского правительства, Европейский Союз готов направить в Украину наблюдателей за выборами и оказать техническую помощь.
По некоторой информации, ЕС может направить в Украину на переголосование 26 декабря рекордное количество наблюдателей - до 800 человек. Направить как можно больше наблюдателей в Украину готова также Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
УНИАН
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