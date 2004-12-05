Солана, вероятно, снова приедет в Киев

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней и безопасности политики Хавьер Солана, вероятно, примет участие в работе следующего международного `круглого стола` по урегулированию ситуации в Украине.



Пресс-секретарь Х. Соланы отметила `большую вероятность` того, что он прибудет в Киев. `Если будут происходить переговоры, то Евросоюз будет на них обязательно представлен`, сказала она.



Администрация Президента Украины пока еще не заявляла о Верховном представителе ЕС среди круга участников третьего раунда переговоров по урегулированию кризиса, который планируется провести завтра, 6 декабря. Заявлялось, что в них примут участие Президент Польши Александр Квасневский и председатель Госдумы России Борис Грызлов.



УНИАН