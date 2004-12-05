Экс-министр финансов Юшко считает, что НБУ может снова возглавить Стельмах

Член Совета Национального банка Украины, экс-министр финансов и экс-советник Президента Игорь Юшко считает, что председателем Национального банка может опять стать Владимир Стельмах (предшественник С.Тигипко на этом посту - УНИАН).



Об этом И.Юшко заявил сегодня в эфире на Первом национальном телеканале.



„Владимир Стельмах чрезвычайно почтенный и профессиональный человек. И, что самое главное, он человек незаполитизированный`, - сказал И.Юшко.



„Независимость НБУ – это, прежде всего, его невмешательство в политическую жизнь Украины и, с другой стороны, невмешательства политической тусовки в деятельность НБУ`, - добавил он.



В связи с этим член Совета НБУ выразил сожаление по поводу того, что с 2002 года должность главы НБУ распределялась по квотах между политическими партиями.



Как сообщал УНИАН, 29 ноября Сергей Тигипко подал в отставку с должности главы НБУ и одновременно оставил должность главы Центрального избирательного штаба Виктора Януковича. Из-за управления штабом последние 4 месяца С.Тигипко фактически не занимался делами НБУ.



О том, что возглавить НБУ мог бы В.Стельмах, заявил вчера и руководитель Центрального штаба В.Ющенко Александр Зинченко.



УНИАН