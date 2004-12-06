Представитель украинского правительства сообщает о подготовке терракта на газопроводе с целью дискредитации оппозиции - `Индепендент`

Продолжается активно отображение событий в Украине всеми без исключения британскими периодическими изданиями. Сегодня `Индепендент` размещает статью под названием `Представитель украинских властей сообщает о планах акций сабботажа на газопроводе с тем, чтобы дискредитировать оппозицию`, сообщает украинская служба Би-Би-Си.

`Потерпевшое во время последних событий украинское правительство готово устроить иммитацию террористического нападения с тем, чтобы дестабилизировать страну и дискредитировать оппозицию перед проведением повторного голосования на президентских выборах`. Именнно об этом сообщил корреспонденту `Иендепендент` уважаемый источник из кругов украинского правительства.

В статье также сказано, что источник, который работает на администрацию промосковского кандидата на пост Прзидента Виктора Януковича сообщил, что одним из планов, который оговаривается в окружении Януковича, было `высадить` в воздух трубопровод и обвинить в этом сторонников оппозиции. `Индепендент` добавляет согласно с этим источником, сторонники В. Януковича, боясь перспективы поражения своего пророссийского кандидата в президентском сражении от Виктора Ющенко, уже готовы кинуть целую страну в пропасть экономического хаоса. Как пишет `Индепендент`, для этого те, кто поддерживают В. Януковича, планируют использовать кримминальные элементы - обычных бандитов, которые им подчиняются. Источник из украинского правительства уже сообщил, что с этой целью в правительстве было назначено особу, заданием которой будет руководить осуществлением террористического акта.

`Индепендент` утверждает, что источник сообщил также, что Президент России Владимир Путин, встречаясь 2 декабря в Москве с Президентом Украины Леонидом Кучмой, уверил, что Россия поддержит украинское првительство при любых шагах, в частности с использованием силы с тем, чтобы помешать победе В. Ющенко на выборах.



УНИАН