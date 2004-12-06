Управление торговли просит торговые предприятия Одессы удерживать цены на продукты питания

Начальник управления торговли и бытового обслуживания Игор Лысенко обратился к управляющим торговыми предприятиями Одессы с просьбой удерживать цены на продукты питаня. Об том сообщило управление информации Одесского горсовета. Игорь Лысенко высказал просьбу по ходу рабочего заседания. Он отметил, что причин поднимать цены нет, поскольку курс валют, установленый Национальным банком Украины, практически не изменяется. Сейчас происходит сезонное колебание цен на продукты. Оно происходит ежегодно, и у одесситов нету причин для волнения - подчеркнул Игорь Лысенко. Так, мясо и мясопродукты подешевели в ноябре на 8-10% в сравнении с ценами в октябре. Незначительно - на 2-3% - снизилась стоимость муки. В то же время на 6-8% подорожали молоко и молочная продукция. Руководители рынков Одессы по ходу заседания в мерии опровергли слухи о закрытии рынков.



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