Кучма заявляет, что готов подписать изменения к Конституции и изменения к закону о выборах Президента прямо в сессионном зале

Президент Украины Леонид Кучма готов подписать изменения к Конституции Украины и изменения к закону Украины о выборах Президента Украины прямо в сессионом зале Верховной Раде Украины после того, как парламент пакетом примет эти изменения. Об этом Л. Кучма заявил, что сегодня на совещании по экономическим вопросам, который проходит в Конче-Заспе.

Леонид Кучма отметил, что состав правительства будет изменен после того, как будут приняты изменнения к Конституции Украины.

По словам Президента, после того, как будет принят проект закона №4180 о внесении изменений к Конституции - на этих принципах будет сформировано правительство Украины.



УНИАН



