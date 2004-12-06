В Ивано-Франковске появилась стена свободы
10:43, 06 декабря 2004Последние события
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В Ивано-Франковске с начала декабря появилась `Стена Свободы`. Ей стала 100-метровая стена завода `Промприлад`, сообщает УНИАН.
Около 500 участников студентческого Страйкома вооружились маркерами, клеем, бумагой и баллонами с красками. Достаточно быстро 100-метровая стена превратилась в настоящее произведение искусства, разрисованый граффити, стихами, фотографиями из Интернета, девизами предвыборной кампнании Виктора Ющенка.
После этого под стеной собрались студенты с зажжеными свечками в руках. Таким образом Ивано-Франковская молодежь устроила импровизированые проводы режима Кучмы-Януковича-Медведчука
УНИАН
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