В Ивано-Франковске появилась стена свободы

В Ивано-Франковске с начала декабря появилась `Стена Свободы`. Ей стала 100-метровая стена завода `Промприлад`, сообщает УНИАН.

Около 500 участников студентческого Страйкома вооружились маркерами, клеем, бумагой и баллонами с красками. Достаточно быстро 100-метровая стена превратилась в настоящее произведение искусства, разрисованый граффити, стихами, фотографиями из Интернета, девизами предвыборной кампнании Виктора Ющенка.

После этого под стеной собрались студенты с зажжеными свечками в руках. Таким образом Ивано-Франковская молодежь устроила импровизированые проводы режима Кучмы-Януковича-Медведчука



УНИАН



