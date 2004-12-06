Президент Украины Леонид Кучма считает, что решение Верховного Суда Украины надо исполнять, сообщает УНИАН. Сегодня на совещании по экономическим вопросам, которое проходит в Конче-Заспе Л. Кучма заявил: Такое решение Верховным Судом принято, и его надо исполнять. 3 декабря 2004 года Судовая палата по гражданских делам Верховного Суда Украины приняла решение о признании недействительными результаты второго тура выборов 21 ноября. Суд опроверг постановление ЦИК от 24 ноября 2004 года №1264 «О результатах выборов Президента Украины», которым ЦИК устанавливала оглашение избранным Президентом Виктора Януковича. Суд также признал действия ЦИК по провозглашению голосованию неправомочными. Верховный Суд обязал ЦИК провести повторное голосование по выборам Президента Украины и направил в Верховную раду Украины, Президенту Украины и Генеральную прокуратуру Украины постановление о нарушениях избирательного процесса, обнаруженные во время рассмотрения жалобы представителя В. Ющенко. Решение ВСУ окончательное и обжалованию не подлежит. Согласно с вердиктом ВСУ, переголосование второго тура выборов Президента Украины пройдет 26 декабря. ЦИК 4 декабря приняла соответственное постановление.



УНИАН

