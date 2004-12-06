Граждане Польши поддерживают демократию в Украине

Результаты опроса Института PENTOR показывают: две трети поляков считают, что Республика Польша должна поддерживать демократические изменения в Украине даже ценой ухудшения отношений с Российской Федерацией. В опросе приняли участие 800 особ. Только одна четвертая часть граждан считает, что большее значение имеют отношения с Россией. По словам Ежи Глушинского из Института PENTOR, наибольшими ценностями поляки считают свободу и независимость, в то время как временным интересам придают меньшее значение. Ежи Глушинский обратил внимание на то, что в общественном мировоззрении изменяется понятие национальной безопасности. По мнению поляков, все, что содействует демократизации у соседей на Востоке – является позитивным не только для Польши, но также для населения этих стран.



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