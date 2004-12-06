Не смотря на нестабильную политическую ситуацию в стране, цены на хлеб в Кировограде не поднимутся. Об этом завил заместитель директора по финансовым вопросам ЗАО «Формула» Андрей Табалов. По его словам, существует несколько факторов, которые влияют на ценовую политику хлебзаводов. Подорожание муки происходит не теми темпами, которые несут за собой повышение цен на хлеб. Цены на энергоносители стабилизировались. Зарплаты были повышены и останутся на том же уровне. Внешнеэкономической деятельностью Кировоградские заводы не занимаются. Значит, нет причин изменять цены на хлеб в сторону увеличения – уверен Андрей Табалов. Кроме того, на хлебозаводах сформирован двухмесячный запас сырья. «В деловой сфере уверены, что на протяжении недели ситуация стабилизируется», - говорит Андрей Табалов.



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