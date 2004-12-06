Кучма заявляет, что отправит в отставку ЦИК только после внесения соответственных изменений к закону О выборах Президента Украины

Президент Украины Леонид Кучма заявляет, что готов идти на компромисс, чтобы снять существующее направление, но к этому времени нет предложений со стороны парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Леонид Кучма заявил сегодня на совещании по экономическим вопросам, которое проходит в Крнче-Заспе. По словам Президента, он «готов идти на компромисс и об этом знает парламент, но к этому времени не именно предложений со стороны парламента».

При этом Л.Кучма отбросил все обвинения на его адрес относительно отставки ЦИК. По его словам, он не может досрочно оправить в отставку членов ЦИК, поскольку то, что предлагает парламент не предусмотрено существующим законодательством. По словам Л. Кучмы, чтобы изменить состав ЦИК, необходимо принять изменения к закону «О выборах Президента Украины». По словам Президента, согласно его информации, такая норам есть в изменениях к закону Украины о выборах Президента, которые предлагается.

Как сообщил УНИАН, 27 ноября Верховная Рада Украины 307 голосами приняла решение, которым выразила недоверие ЦИК. 3 декабря 2004 года Судовая палата гражданских дел приняла решение о признании недействительными результаты второго тура выборов. Суд также признал действия ЦИК о постановлении результатов голосования неправомерными. Верховный Суд обязал ЦИК провести пере голосование выборов Президента и направил Верховной Раде Украины, Президенту Украины и Генеральной прокуратуры Украины решение о нарушениях избирательного процесса, обнаруженные во время рассмотрения жалобы представителя Виктора Ющенко. Решение ВСУ окончательное и обжалованию не подлежит.



УНИАН