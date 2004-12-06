Недопуск сотрудников Кабинета Министров на работу может сорвать проведение переголосования второго тура выборов 26 декабря и исполения социалльных программ

11:59, 06 декабря 2004
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Недопуск сотрудников Кабинета Министров на работу может сорвать проведение переголосования второго тура выборов 26 декабря и исполнения социальных программ. Об этом УНИАН заявил заместитель министра финансов Сергей Макацария, который находится вместе с 200 сотрудниками КМУ, которые сегодня пикетируют Здание правительства с просьбой пропустить их на роботу.
«Под угрозой срыва повторное голосование 26 декабря, поскольку мы не можем подготовить проект изменений к закону о бюджете, так как вся электронная база данных находится в Здании правительства», - сказал он. С. Макацария также отметил, что недопуск на работу сотрудников среднего уровня повлияет и на совершение социальных выплат. «Под угрозой срыва выплата аванса 15 декабря сотрудниками бюджетной сферы», - сказал заместитель министра финансов. Он отметил, что пострадать могут как государственные служащие так и врачи дотационных регионов. По словам С. Макацария, среднемесячные трансферты из госбюджета местным бюджетам для выплаты зарплаты составляют около 100 млн. грн. Он также отметил, что могут возникнуть проблемы с оплатой коммунальных услуг и перерасчета субвенций за электроэнергию.
Кроме того, заместитель министра финансов сообщил, что проблемы с перерасчетом денег по шахтерским программам. В частности, правительство до конца года должно перечислить еще около 250 млн. гривен. Для поддержки угольной сферы. При этом С. Макацария подчеркнул, что выплаты зарплат шахтерам уже осуществлены.

УНИАН

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