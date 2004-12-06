В 12:00 состоится заседание «круглого стола» при участии Ющенко, Януковича и международных посредников

Сегодня в 12:00 состоится очередное заседание «круглого стола» при участии кандидатов на пост Президента Украины Виктора Ющенко и Виктора Януковича и международных посредников. Об этом сообщил глава Верховной Рады Украины Владимир Литвин во время Согласовательного Совета парламента.

В то же время он отметил, что не знает, будет ли этот круглый стол в таком же формате, как и два предыдущие, или будут некоторые изменения.



УНИАН