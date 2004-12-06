80 % предложенных парламентом кандидатур в новый состав ЦИК – действующие члены Центризбиркому

Народный депутаты Украины внесли предложения в новый состав ЦИК, которые на 80% совпадают с действующим составом ЦИК. Об этом сегодня заявил на Согласовательном совете глава Верховной Рады Украины Владимир Литвин. Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что депутатские группы и фракции предложили 16 кандидатур в новый состав ЦИК. Кроме Кивалова, Рыбачука и еще кого-то – это старый состава. Возникает вопрос, зачем выражалось недоверие ЦИК?» – сказал Литвин.

Как сообщил УНИАН, 27 ноября Верховная Рада Украины 307 голосами приняла решение, которым выразила недоверие ЦИК. 3 декабря 2004 года Судовая палата гражданских дел приняла решение о признании недействительными результаты второго тура выборов. Суд также признал действия ЦИК о постановлении результатов голосования неправомерными. Верховный Суд обязал ЦИК провести пере голосование выборов Президента и направил Верховной Раде Украины, Президенту Украины и Генеральной прокуратуры Украины решение о нарушениях избирательного процесса, обнаруженные во время рассмотрения жалобы представителя Виктора Ющенко. Решение ВСУ окончательное и обжалованию не подлежит.



УНИАН