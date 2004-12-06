Банки одесской области плохо контролируют работу «Обменников» - НБУ

Работники Национального банка Украины (НБУ) отмечают недостаточный котроль ряда банков за работой пунктов обмена валюты. Об этом сообщается Управление НБУ в Одесской области. Свидетельство недостаточного контроля банками работы обменнков являются жалобы населения не работу обменных пунктов, деятельность которых должна контролироваться банками соответсвенно нормативно-правовых актов НБУ. Кроме того, НБУ отмечает, что пункты обмена валют не освобождаюися от продажи населению иностранной валюты, купленной этими пунктами, а для улучшения обслуживания населенных пунктов банки могут поддерживать валютными резервами свои «обменники».



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