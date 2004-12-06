Кучма ведет переговоры об иммунитете от уголовного преследования

Президент Украины Леонид Кучма ведет переговоры с целью обеспечить себе иммунитет от карательных преследований в обмен на одобрение об отставки правительства Януковича и ЦИК. Такую информацию распространила британская газета Sunday Times. Проинформированный источник, близкий к Президенту Украины, сообщил, что Леонид Кучма ведет «ледяные переговоры» для обеспечения своего собственного будущего и будущего своей семьи. В случае победы оппозиции Кучма побаивается карательных преследований и, особенно, обвинений в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Президент опровергает причастность к этим преступлением. Источник отметил:» Кучма имеет много врагов в оппозиции, которые призывают к суду над ним и его заключения. Он хочет гарантий, что если он исполнит обязанности, то не окажется на скамье подсудимых, или, что хуже, в камере». Также Кучма хотел бы, чтобы ему разрешили оставить за собой государственную дачу и яхту, которые оценивают в 4,5 млн. евро. Британский еженедельник пишет, что в обмен на это Президент готов исполнить требование оппозиции.





МЦК