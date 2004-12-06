7 декабря в 11:00 состоится совместное заседание Правления УСПП и Совета Федерации работодателей Украины

7 декабря в 11:00 состоится совместное заседание Правления Украинского союза промышленников и предприятий и Совета Федерации работодателей Украины (ул. Большая Житомирская,33, Торгово-промышленная палата Украины, 4 этаж, конференц-зал).

Заседание во главе с Президентом УСПП Анатолием Кинахом оговорить сегодняшнюю социально-экономическую ситуацию в Украине, состояние исполнения Генерального соглашения. Для участия в заседании приглашены руководители региональных отделений и отраслевых объединений, главы комиссий УСПП.



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