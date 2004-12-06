Студенческий страйком Киева продолжает свою работу

Объеденный студенческий страйком вузов города Киева продолжает свою работу. Такое решение было принято вчера вечером на согласовательном совете координаторов студенческих страйкомов киевских вузов, в котором также принял участие советник кандидата в Президенты Виктора Ющенко по вопросам молодежной политики Святослав Вакарчук.

Начальной целью деятельности страйкома студентов г. Киева является проведение повторных выборов Президента Украины на основании усовершенствовании законодательства, честной конкуренции и под контролем ОБСЕ. Представители страйкома, заявляют, не смотря на соответствующее решение Верховного Суда, что их условия исполнены только частично, потому они будут продолжать свою деятельность, пока не буду обеспечены гарантии проведения честных выборов, а именно: отставка старого состава ЦИК и назначения новых членов ЦИК, отставка правительства Виктора Януковича и внесение изменений к Закону О выборах Президента Украины.



Новый выбор 2004

