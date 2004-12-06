В 17:00 лидеры фракций и групп парламента продолжат консультации по поводу проведения внеочередного заседания Верховной Рады Украины.



На утреннем заседании согласительного совета в присутствие прессы оговариваются вопросы пакетного голосования политической реформы, закона об особенностях применения закона про выборы при проведении повторного голосования 26 декабря, вопрос об увольнении правительства и назначении временного правительства, а также вопрос об увольнении и назначении членов ЦИК.

На этот момент депутаты не пришли к совместному решению, в частности, лидер СПУ Александр Мороз, лидер КПУ Петр Симоненко требуют, чтобы первыми на голосование ставились вопросы связанные с реформой, «Наша Украина» и БЮТ, чтобы первыми на голосовании ставились вопросы, связанные с выборами. Представитель БЮТ Александр Турчинов заметил, что сегодня десятки тысяч людей ждут не политической реформы, а честных выборов. Глава ВР Владимир Литвин предложил проголосовать все вопросы в пакете. В частности он рассказал о договоренности с Президентом Украины, что он приедет в парламент и подпишет все документы прямо в сессионном зале.

Также во время согласовательного совета предлагалось варианты о необходимости принятие решений, что политическая реформа и Закон О выборах не могут считаться принятыми один без другого.

В.Литвин предложил до 17:00 провести совещания фракций и определится с этими вопросами.

«Наша Украина» требует, чтобы вопрос о назначении глав государственных организаций Президентом, как это предусматривает Конституция Украины или премьер министром как предлагает законопроект 4180, было вынесено за рамки 4180 и решалось в законопроекте о внесении изменений к Конституции Украины 3207, который только предусматривается направить на подтверждение Конституционного Суда.

Также принципиальным для фракции «Наша Украина» является вопрос общего наблюдения Гепрокуратуры по соблюдению законности, что предлагает законопроект 4180. Много нефракционных депутатов, в частности Олег Волков, не соглашается с положением 4180 в вопросе с оперативным мандатом: они предлагают оставить норму лишения депутатского мандата за переход из фракции в фракцию, но требуют оставить норму о возможности выхода депутат из фракции. Также наша Украина требует определиться с терминами введения изменений к Конституции, в то время как спикер парламента говорит, что не может обойти договоренность, которая была достигнута сегодня, что изменения к Конституции вступят в действие с 1 сентября 2005 года.

«Наша Украина» предлагает в Переходных положениях записать, что законопроект 4180 вступает в действие 1 сентября 2005 года, но не раньше

принятия закона о внесении изменений в Конституцию 3702 и только, если 3702 не будет принят до 1 января 2006 года, 4180 вступает в действие самостоятельно. Также «Наша Украина» предлагает, чтобы положение, чтобы которые касаются формирования правительства, вступили в действие после парламентских выборов 2006 года.



УНИАН