Швеция направит наблюдателей на выборы в Украину

Швеция направит 30 наблюдателей в Украину следить за ходом выборов, которые назначены на 26 декабря. Как передает УНИАН, об этом сообщила в понедельник глава шведского внешнеполитического ведомства Лайла Фрейвальдс.

Раньше только шестнадцать шведских наблюдателей входили в состав международной миссии мониторинга второго тура выборов в Украине, который прошел 21 ноября.

«Это хорошие новости, что Верховный Суд в Украине рекомендовал повторное голосование второго тура», - сказала Л. Фрейдвальдс, и добавила при этом, что Швеция и Евросоюз не одни раз акцентировали внимание на несоответствии оглашенных результатов волевыражению украинского народа.



УНИАН