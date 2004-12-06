Швеция направит наблюдателей на выборы в Украину
14:03, 06 декабря 2004Последние события
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Швеция направит 30 наблюдателей в Украину следить за ходом выборов, которые назначены на 26 декабря. Как передает УНИАН, об этом сообщила в понедельник глава шведского внешнеполитического ведомства Лайла Фрейвальдс.
Раньше только шестнадцать шведских наблюдателей входили в состав международной миссии мониторинга второго тура выборов в Украине, который прошел 21 ноября.
«Это хорошие новости, что Верховный Суд в Украине рекомендовал повторное голосование второго тура», - сказала Л. Фрейдвальдс, и добавила при этом, что Швеция и Евросоюз не одни раз акцентировали внимание на несоответствии оглашенных результатов волевыражению украинского народа.
УНИАН
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