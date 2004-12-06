219 представителей общественных организаций из 22 областей Украины принимают участие в форуме «Украина: единство гражданского общества»

6 декабря в Харькове открылся форум гражданских организаций «Украина: единство гражданского общества». Оно инициировано Советом Гражданской коалиции «Новый выбор-2004» при финансовой и экспертной поддержке Международного фонда «Возрождение».

Форум начал свою работу в 10 часов. Участники форума внесли на рассмотрение два основные предложения:

- о создании Всеукраинского гражданского мониторингового комитета;

- о гражданском политическом образовании граждан.



Выступая перед представителями общественных организаций, главный редактор журнала «Ї» Тарас Возняк отметил, что Украине нужна выравнивающая региональная политика. `Сегодняшние административно-территориальное устройство не отвечает экономическим показателям регионов страны`, - отметил господин Возняк.

В то же время Ирина Бекешкина, научный руководитель фонда `Демократические инициативы` охарактеризовала ситуацию в Украине следующим образом: `Сложилась революционная ситуация, когда `низы не могут, а верхи не хотят`.

`Революции начинаются тогда, когда, когда заканчивается демократия`, - отметила госпожа Бекешкина.



Новый выбор 2004