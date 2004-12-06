Солана сегодня прибудет в Украину

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней и безопасной политики Хавьер Солана приедет в Украину сегодня в 18:00. Об этом агенту УНИАН сообщили в Представительстве Европейской Комиссии в Украине. Раньше в представительстве ЕК сообщали, что Х. Солана не будет принимать участие урегулировании политического кризиса в Украине.

Как сообщил УНИАН, сегодня, 6 декабря, должен состоятся «круглый стол» при участии международных посредников. Президент Леонид Кучма заявил, что надеется что сегодняшний «круглый стол» состоится при участии всех его участников: кандидатов на пост в Президенты Украины Виктора Ющенко, Виктора Януковича, Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Хавьера Соланы, генерального секретаря ОБСЕ Яна Кубиша, президентов Польши Александра Квасневского и Литвы Валдаса Адамкуса, Главы Верховной Рады Владимира Литвина, спикера Госдумы России Бориса Грызлова.



УНИАН