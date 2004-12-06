Литвин называет несогласованными вопросы конституционной реформы

Сейчас несогласованными по словам Литвина, остаются проблемы формирования правительства и назначения местных государственных администраций (либо их назначает президент либо премьер-министр).

Кроме того, Литвин сказал, что мажоритарники отказываются голосовать за положение изменений к Конституции, которые предлагаю «императивный мандат». По мнению Литвина, это положение следует исключить.

В вопросе назначения глав местных администраций, по мнению спикера Верховной рады, модно прийти к взаимопониманию, если президент и премьер-министр будут работать «в тандеме».

Литвин также сказал, что по последним договоренностям, изменения к Конституции Украины должны вступить в действие 1 сентября 2005 годы. В этом, считает глава Верховной Рады, нет логики, поскольку в конце марта 2006 года произойдут парламентские выборы в верховную раду. По его мнению, изменения к Конституции нужно будет вводить в действие либо с 1 сентября, либо уже с новой верховной Радой.



МЦК