Выйти из политического кризиса мешают взаимные подозрения – Мороз

Лидер социалистов Александр Мороз считает, что выйти из политического кризиса мешают общие подозрения, сообщает МЦК. Об этом заявил после согласовательного совета в Верховной Раде Украины в интервью журналистам. Мороз сказал, что выходом касательно пакета документов для розвязания кризиса в стране могло бы быть специальное постановление. Речь идет о том документе, который предусматривает взаимное принятие законопроекта об изменениях к конституции Украины и Законопроекта об изменениях к закону `О выборах Президента Украины`. Однако, по словам Мороза, взаимные подозрения такие, что постановление может быть не рассмотрено политическими силами».



МЦК