Школьные «политические» каникулы во Львове закончились

Управления образования Львовского городского совета решило обновить учебу в школах Львова с 6 декабря. Об этом сообщил начальник управления Константин Лазурко. Каждая школа отдельно для себя решает, до которого часа будут продолжаться учебный процесс.



Напомним, что во львовских школах обучение прекратилось 22 ноября по информации ИМИ. Как сообщалось ранее, Комитет национального спасения, призвал школы Львовской области остановить забастовку с 6 декабря.

Перед этим учителя 100 школ Львова объявили забастовку с требованием признать лидера блоку партий «Наша Украина» Виктора Ющенка Президентом, в связи с чем Управление образования Львовского горсовета огласило дополнительные каникулы.



ИМИ