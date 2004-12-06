Представители правительственного секретариата выступили против того, что их не пускают работу

Работники секретариата Кабинета Министров выступили против того, чтобы сторонники Виктора Ющенко не впускают их на работу. Поэтому они собираются просить уполномоченого Верховной Рады по правам челока Нину Карпачеву защитить их право на труд, сообщает Громадське радио. Работники секретариата Кабмина провели собрание подписей под письмом Карпачевой, в котором они высказались против, по их мнению, незаконных действий представителей оппозиции, которые блоктрую Кабмин. В обращении работников говорится о том, что «блокирование Кабмина может привести к непредвиденным последствиям, как в экономике, так и в других сферах общественной жизни государства».

Согласно данным правительственной пресс-службы в понедельник, 6 декабря, 500 работников Кабмина собрались перед зданием правительства, требуя пустить их к рабочим местам. Несмотря на это, сторонники Ющенко продолжили блокировать здаие Кабмина. Как сказал «Украинским новостям» одни из участников пикета здания правительства, они не допустят в Кабмин Премьер министра, вице-премьер-министров, а также их заместителей. Сторонники Ющенко обещаю делать это, пока правительство не пойдет в отсавку. Вместе с эти, в здание Кабмина они допускают электриков, сантехников, секретарей, работников столовой.



Громадське радио

