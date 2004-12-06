Жители Чернигова требуют увольнения Януковича

Около пяти тысяч жителей Чернигова 4 декабря одностайно приняли на своем митинге резолюцию, в которой требуют от Леонила Кучмы уволить В. Януковича с должности Премьер-министра Украины; Г. Васильева – с должности Генерального прокурора; неотложно сформировать правительство доверие, сообщает пресс-служба Кинаха..

Общество требует отставки местных руководителей, причастных к массовым фальсификациям выборов: главы облгосадминистрации В. Мельничука, его заместителей М. Стрильца, В. Танка, В. Фаля; глав Черниговской и Коропской райгосадминистрации Сидоренка и Пивня.

Оставить свои должности должны и руководитель налоговой администрации области Соколов, который проводил агитацию за Януковича, начальник облуправления МВД Василий Кулида, городской глава Дмитрий Шевчук, а полковника Кочубея, который отдал приказ на использование силы и незаконное задержание мирных демонстрантов, участники митинга требуют привлечь к криминальной ответственности. Недалеко от демонстрантов 200 сторонников коммунистической идеи призывали под красными флагами «Мы за единство Украины!», «Не дадим разграбить Украину!».





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