Жители Чернигова требуют увольнения Януковича

16:08, 06 декабря 2004
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Около пяти тысяч жителей Чернигова 4 декабря одностайно приняли на своем митинге резолюцию, в которой требуют от Леонила Кучмы уволить В. Януковича с должности Премьер-министра Украины; Г. Васильева – с должности Генерального прокурора; неотложно сформировать правительство доверие, сообщает пресс-служба Кинаха..
Общество требует отставки местных руководителей, причастных к массовым фальсификациям выборов: главы облгосадминистрации В. Мельничука, его заместителей М. Стрильца, В. Танка, В. Фаля; глав Черниговской и Коропской райгосадминистрации Сидоренка и Пивня.
Оставить свои должности должны и руководитель налоговой администрации области Соколов, который проводил агитацию за Януковича, начальник облуправления МВД Василий Кулида, городской глава Дмитрий Шевчук, а полковника Кочубея, который отдал приказ на использование силы и незаконное задержание мирных демонстрантов, участники митинга требуют привлечь к криминальной ответственности. Недалеко от демонстрантов 200 сторонников коммунистической идеи призывали под красными флагами «Мы за единство Украины!», «Не дадим разграбить Украину!».


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