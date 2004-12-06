Луганская областная телерадиокомпания предлагает коллегам из соседних областей создать `телевидение востока Украины`

Коллектив ЗАО `Луганская областная телерадиокомпания` (ЛОТ) обратился к коллегам в Луганской, Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях и Автономной Республике Крым с предложением создать консолидированное телевидение Востока Украины, передает УНИАН.



По его словам, центральными телеканалами проводится политика двойных стандартов, основной поток информации приобрел оранжевый цвет, информация, поступающая с востока Украины, искажается. По мнению Р.МИРОШНИКА, создание консолидированного телевидения будет способствовать объективному освещению событий, происходящих на Востоке Украины.



УНИАН