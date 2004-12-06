Команда Ющенко выступает за проведение предвыборных дебатов в форме диалога

Команда кандидата в Президенты Виктора Ющенко выступает за проведение дебатов накануне переголосования второго тура президентских выборов, однако, в формате диалоге, а не монолога, как на предыдущих дебатах. Об этом сообщила пресс-секретарь Ющенко Ирина Геращенко.



`Безусловно, мы будем как законопослушные люди согласно закону использовать наше эфирное время на УТ-1, на Украинском радио и, безусловно, мы выступаем за проведение теледебатов. Мы видим эти дебаты как действительно возможность диалога оппонентов, а не монолога, как это было во время предыдущих дебатов, когда президент от власти рассказывал заученные тезы и не было абсолютно никакой возможности поставить вопрос оппонентам таким образом, чтобы лучше раскрыть позицию по тем или иным вопросам`, - сказала она.



По ее словам, агитационная кампания Ющенка фактически стартовала в воскресенье вечером, начиная с его выступления на Майдане Независимости в Киеве.



МЦК