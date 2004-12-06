Россия будет сотрудничать с любым избранным в Украине Президентом – Путин

Президент РФ Владимир Путин опять подтвердил, что Россия будет сотрудничать с любым избранным в Украине лидером. `Я с самого начала, и во время избирательной кампании не один раз говорил, что мы будем сотрудничать с любым избранным лидером`, - заявил Путин российским журналистам в Анкаре. При этом он добавил: `Конечно, мы очень тесно сотрудничаем с сегодняшней властью, мы делаем это открыто`. `Мы ведем себя абсолютно корректно на всем постсоветском пространстве. За кулисами мы ничего не делаем, ничего деструктивного,` - подчеркнул Путин. Он также отметил, что Россия `может играть роль посредника, однако не будет вмешиваться в то, что происходит в Украине`. `Я объясняю, что вызывает у нас обеспокойство`, - сказал Путин. По его мнению, большое беспокойство у России вызывают попытки манипуляции демократическими ценностями. `Демократия – это абсолютная ценность в современном мире. Это сложный механизм, он включает в себя принятие законов и их исполнение. Без этого компонента демократии не существует`, - отметил президент РФ.



МЦК