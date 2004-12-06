Недопустима ситуация, когда, тот или другой политик говорит `мы все равно захватим власть` - Путин

Президент Российской Федерации Владимир Путин называет недопустимыми заявления украинских политиков о захвате власти. Об этом Путин заявил в Анкаре, где пребывает с двухдневным официальным визитом, сообщает агентство Громадське радио.



`Недопустимо, когда звучат угрозы в адрес людей, чтобы не было выбора. Недопустима ситуация, когда тот или другой политик говорит `мы все равно захватим власть`. Это не просто давление. Это запугивание. Мы в России не можем поддержать такого развития событий, даже если кто-то называет это демократией`, - цитирует Путина агентство РИА `Новости`.



Владимир Путин также подчеркнул, что Россия будет выполнять конструктивную, но посредническую роль на постсоветском пространствеі. `Мы не будем брать на себя ответственность за абсолютное решение конфликта. Мы не согласны с тем, чтобы одна из сторон перекладывала ответственность за решение конфликта на Россию. Не хотим, чтобы создавалось впечатление, что то или иное решение было принято под давлением российской стороны`, - заявил президент России.



Громадське радио