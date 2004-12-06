Кучма считает политическим решение Верховного Суда о переголосовании второго тура выборов Президента

Президент Леонид Кучма считает, что решение ВС о переголосовании второго тура выборов Президента было политическим. Об этом он заявил в интервью американской газете `The New York Times`. `Я думаю, это (решение Верховного Суда) было неожиданным для многих, включая меня, потому что решение вышло за рамки законодательства, определенного Законом о выборах Президента`, - сказал он.



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