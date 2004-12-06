В данный момент проходит встреча Кучмы с Адамкусом и Квасневским

Президент Украины Леонид Кучма начал встречу с главами Литовской Республики Валдасом Адамкусом и Республики Польша Александром Квасневским, сообщает Громадське радио.



На встрече также присутствуют министр иностранных дел Республики Польша Влодзимеж Цимошевич и посол Главы Совета министров иностранных дел ЕС Николас Бигман.



Громадське радио





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