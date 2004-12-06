Иван Драч предлагает Кучме взять пример с Мазепы и сообщает о поддержке оранжевой революции вдовой Андрея Сахарова

`Я вижу не только Путина, но я вижу и российскую демократию. Я обращался с письмом к российской демократии с просьбой поддержать нашу оранжевую революцию`, - сообщил в прямом эфире Радио `Свобода` народный депутат Украины, член Украинской народной партии Иван Драч.



`Я очень благодарен, что ко мне обратилась вдова Андрея Сахарова`, - сказал он и привел это письмо-ответ: `Дорогой Иван Драч, я полностью поддерживаю Ваше письмо. К сожалению, из-за возраста и состояния здоровья я не могу быть с Вами на Майдане, но считаю всех участников оранжевой революции борцами против государственной лжи. Сегодня это свойственно и украинской, и российской государственности. Когда-то Андрей Сахаров говорил, что ложь должна исчезнуть из нашей общей жизни, борьба за честные выборы есть важнейшая борьба за честную правду`.



Говоря о последних днях президентства Леонида Кучмы, Иван Драч провел исторические параллели с Иваном Мазепой: `А представьте себе, если бы он не сделал этого последнего шага, когда перешел на сторону украинского народа, поддержал Карла XII, выступил против Петра и вошел в историю как украинский герой, украинский политический деятель. Ему простили то, что он делал: и Константин Гордиенко, и другие`.



`Я обращался к Леониду Даниловичу, мол, у Вас есть эти последние дни, есть все шансы на то, чтобы Вы сделали что-то, чтобы помогли утверждению Ющенко на посту Президента Украины. К сожалению, Леонид Данилович этих последних шагов не делает, и этот последний его визит в Москву свидетельствует о том, что он - обыкновенный вассал российского императора по имени Путин`, - отметил в прямом эфире Радио `Свобода` народный депутат Украины, член УНП Иван Драч.



Пресс-служба Украинской народной партии